Доходность украинских еврооблигаций сегодня продолжала снижаться

В течение сегодняшней торговой сессии доминировало позитивное настроение инвесторов, что способствовало дальнейшему снижению доходностей на рынке украинских еврооблигаций.

Об этом сообщила УНИАН специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Светлана РУСАКОВА.

По ее информации, Украина-20 поднялась до уровня 104,25/105,0 (7,13-7,03%). Бумаги "Нафтогаза Украины" котировались на уровне 110,0/110,5 (6,42-6,27%). В корпоративном секторе покупали бумаги "Мироновского хлебопродукта" (МХП) и "Авангарда", которые котировались на уровне 107,0/107,75 (8,27-8,07%) и 97,5/98,5 (10,67-10,4%) соответственно. Также покупатели преобладали в евробондах ДТЭК на уровне 104,75/105,5 (8,16-7,95%).