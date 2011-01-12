Индекс Украинской биржи с легкостью обновил свой исторический максимум - эксперт

Индекс Украинской биржи в среду, 12 января, с легкостью обновил свой исторический максимум благодаря как внешним, так и внутренним позитивным новостям.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

По его информации, в среду торги на Украинской бирже открылись резким ростом основного биржевого индикатора при высокой активности игроков. «Португалия, которая является главным кандидатом на получение финансовой помощи от Евросоюза, успешно разместила свои облигации, что притупило страх инвесторов перед долговым кризисом и способствовало покупкам на европейских рынках», - подчеркнул аналитик. Продолжающееся ралли на сырьевых рынках также обеспечило поддержку биржевым индикаторам, добавил он.

Из внутренних новостей С.БЕЛЯСОВ отметил наложение вето Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ на изменения в законе «Об акционерных обществах», наделявшие владельца более 95% акций АО права требовать у миноритарных акционеров продажи их доли. «Данная новость была встречена участниками рынка позитивно, так как это позволит не допустить снижения ликвидности украинских торговых площадок», - полагает аналитик.

По его словам, «во второй половине дня в среду активность игроков стала затухать. По рынку прокатилась волна фиксаций прибыли». Индексу УБ не удалось удержаться на историческом максимуме. Однако активности продавцов оказалось недостаточно для преломления позитивного тренда на рынке. По итогам торговой сессии индекс УБ увеличился на 1,48% и составил 2634,44 пункта. Объем торгов на фондовом рынке составил 206,82 млн. грн.

Как сообщил аналитик, в лидерах роста котировок оказались бумаги металлургов, на стороне которых была благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках. Акции «Азовстали» повысились в цене на 5,26%, Енакиевского МЗ – на 3,95%, Алчевского МК – на 2,68%. «При этом озвученные «Металлургпромом» производственные планы меткомпаний на февраль, согласно которым производство стали сократится на 2,95% по отношению к показателям декабря, заставляют инвесторов с осторожностью относится к бумагам этих эмитентов», - обратил внимание С.БЕЛЯСОВ.

Аналитик отметил, что в среду продолжился рост по акциям «Центрэнерго» (+4,10%), которые еще сохраняют потенциал роста. При этом остальные энергетики переместились в красную зону. Так, по итогам торгового дня акции «Захидэнерго» подешевели на 1,37%, «Днепроэнерго» – на 1,12%.