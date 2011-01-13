ВР приняла закон о порядке выдачи дубликатов и копий лицензий на рынке ценных бумаг

Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 264 народных депутатов из 431, зарегистрированного в сессионном зале.

Закон предусматривает установление платы за выдачу дубликатов лицензий на осуществление отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг, копий этих лицензий, их переоформления, а также за выдачу сертификатов на право осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами в Украине и их дубликатов, с направлением указанных полученных средств на счета государственного бюджета Украины.