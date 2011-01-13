ГКЦБФР зарегистрировала облигации и проспект эмиссии «Сбербанка России»

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала выпуск облигаций и проспект эмиссии облигаций дочернего банка «Сбербанка России» серии Е на сумму 750 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, Наблюдательный совет "Сбербанка России" 23 ноября 2010 года принял решение о выпуске 750 тыс. именных процентных облигаций серии "Е" в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 тыс. грн. каждая.

Размещение бумаг будет открытым и пройдет с 21 января 2011 года по 10 января 2012 года. Срок погашения облигаций – 18 января 2013 года.

Процентная ставка на 1-8 периоды устанавливается в размере 12,75% годовых в гривне. Каждый процентный период составляет 91 календарный день.

Международное агентство Moody’s Investors Service присвоило выпуску облигаций АО «Сбербанк России» рейтинги Ba2 - по международной шкале и Аa1.ua - по национальной шкале.

Справка УНИАН. АО «Сбербанк России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

Активы банка на 1 октября 2010 года составляли 8,395 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 7,505 млрд. грн., обязательства – 7,341 млрд. грн., уставный капитал – 2,310 млрд. грн., собственный капитал - 1,054 млрд. грн.

«Дочерний банк Сбербанка России» в январе-сентябре 2010 года получил убыток 1,487 млрд. грн.