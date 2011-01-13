ВР приняла законопроект о мониторинге деятельности участников фондового рынка

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины “О ценных бумагах и фондовом рынке” относительно финансового мониторинга деятельности профессиональных участников фондового рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 232 народных депутата из 432, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается внести изменения в статьи 16 и 27 Закона “О ценных бумагах и фондовом рынке” относительно возможности создания за пределами Украины филиалов и представительств профессиональных участников фондового рынка по согласованию и в порядке, установленном Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, и при условии соблюдении ими требований относительно организации финансового мониторинга за пределами Украины.

Также предлагается установить, что условием получения лицензии и осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке является отсутствие владения значительной долей в уставном капитале профессиональных участников фондового рынка лицами, которые имеют непогашенную и неснятую судимость за преступления в финансовой и служебной сферах.