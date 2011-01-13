Оптимизм поднял индекс Украинской биржи на новый исторический максимум - эксперты

Вчерашний оптимизм на отечественных фондовых рынках поднял индекс Украинской биржи на новый исторический максимум.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в среду, 12 января, прибавил 1,48% при объеме торгов 206 млн. грн. Котировки взлетели у «Центрэнерго» (+4,10%) и у металлургических предприятий: «Азовстали» (+5,26%), Енакиевского метзавода (+3,95%) и Алчевского меткомбината (+2,68%). Существенно подорожали акции банковского сектора. «Райффайзен банк Аваль» прибавил 2,32%, а «Укрсоцбанк» вырос на 1,09%. После двухдневной коррекции на позитивной территории удалось закрыться и коксохимическим заводам. Нулевую отметку также удалось преодолеть акциям «Укртелекома» (+0,62%) и «Укрнафты» (+0,02%). Против рынка торговались «Мотор Сич» (-0,28%) и «Захидэнерго» (-1,37%).

По информации аналитиков, на международных площадках в среду взлетели котировки Regal Petroleum (+5,05%). Незначительные потери продемонстрировали акции JKX Oil & Gas (-0,03%), а стоимость бумаг Cadogan Petroleum не изменилась. Котировки Ferrexpo (+3,3%) сохранили позитивную динамику, тогда как курс акций «МХП» (-0,28%) опять снизился. В Варшаве «Астарта» (+1,97%) и «Кернел» (+0,63%) провели успешную торговую сессию, в то время как котировки «Агротона» (-1,82%) просели.