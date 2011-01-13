Эксперты: ветирование закона о продаже акций миноритариями позитивно отразилось на настроениях инвесторов

Ветирование Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ закона об обязательной продаже акций миноритарными акционерами владельцам 95% акций позитивно отразилось на настроениях инвесторов.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в среду, 12 января, украинские фондовые рынки закрылись ростом. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 1,48%, оказавшись на уровне 2634,44, а индекс ПФТС – на 0,90% до 1038,71 пункта. Лидером торгов на по объему на Украинской бирже выступило «Центрэнерго» (27,5 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины снижение было зафиксировано только по акциям «Захидэнерго» (-1,37%) и «Мотор Сичи» (-0,28%). Наибольший рост показали акции «Азовстали» (+5,26), «Центрэнерго» (+4,10%) и Енакиевского металлургического завода (+3,95%).

По информации аналитиков, фондовые биржи Азии в среду закрылись повышением под влиянием роста цен на нефть и металлы. Торги в Европе проходили в зеленой зоне на фоне успешного размещения Португалией гособлигаций на 1,25 млрд. евро. Также среду вышла положительная статистика по региону. Так, уровень промышленного производства в ноябре вырос на 1,2% по сравнению с октябрем, тогда как аналитики ожидали рост на 0,5%. После этих новостей биржи США открылись ростом ведущих индексов.

Аналитики сообщают, что сегодня выходит блок важной макроэкономической статистики по США. Это показатели торгового баланса за ноябрь, данные индекса производственных цен за декабрь и данные по рынку труда. Помимо этого, сегодня выступит глава ФРС Бен БЕРНАНКЕ.