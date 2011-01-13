В Госбюджет от размещения ОВГЗ в 2010 году поступило 40 млрд. грн.

По результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн., в т.ч. в декабре – 2 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.

В 2010 году объем операций по приобретению ОВГЗ в портфель Нацбанка составлял 27,6 млрд. грн. (в декабре – почти 1 млрд. грн.) , по их продаже – 7,4 млрд. грн. (в декабре – 2,1 млрд. грн.).

Кроме этого, Национальный банк Украины в прошлом году осуществлял операции купли-продажи ОВГЗ через механизм двусторонней котировки, в рамках которых было продано госбумаг по номинальной стоимости на сумму 9,2 млрд. грн. (в декабре – на 1,1 млрд. грн.) и приобретено на сумму 4,3 млрд. грн. ( в декабре – на 1,7 млрд. грн.).

На начало 2011 года Нацбанк имел в своем портфеле ОВГЗ на сумму 63,33 млрд. грн.

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за 2010 год составил 30,689 млрд. грн., в том числе основной долг – 19,556 млрд. грн., уплата дохода – 11,134 млрд. грн.