Градус обеспокоенности относительно европейских долгов существенно снизился - эксперт

На мировых фондовых рынках в среду, 12 января, царили позитивные настроения.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, европейский индекс DJ Stoxx 600 в среду вновь находился в восходящем тренде, прибавив 1,35%. Американский индекс DJIA вырос на 0,7%, в то время как S&P 500 повысился на 0,9%.

Как считает аналитик, «градус обеспокоенности относительно европейских долгов существенно понизился, хотя говорить об окончательном разрешении проблемы еще рано». Аукцион по продаже суверенных облигаций Португалия провела достаточно успешно. Страна получила 0,6 млрд. евро от продажи облигаций с погашением в 2020 году. Средняя доходность составила 6,72%, снизившись с 6,81% по результатам ноябрьского аукциона и не превысив психологический уровень в 7%. Спрос на эти облигации превышал предложение в 3,2 раза по сравнению с 2,1 раза в ноябре.

Кроме того, Португалия реализовала облигации с погашением в 2014 году на сумму 650 млн. евро со средней доходностью 5,40%. Доходность выросла с 4,04% по сравнению с аукционом в октябре, а коэффициент превышения спроса над предложением снизился с 2,8 до 2,6.

Таким образом, подчеркнул Д.БЕЛОВ, «Португалия подтвердила способность занимать средства на рынке капитала, собрав в совокупности 1,25 млрд. евро, что является верхним порогом оценки суммы реализованных облигаций. Однако этот аукцион можно считать лишь отсрочкой волнений инвесторов, поскольку более серьезную проверку страна должна будет пройти позднее - в апреле ей предстоит выплатить по внешним обязательствам 4,5 млрд. евро, а в июне - 5 млрд. евро». Сегодня аукционы по продаже облигаций проводят Испания и Италия, которые намерены получить от инвесторов 5 млрд. и 10 млрд. евро соответственно. В случае успешного проведения аукциона европейская валюта получит импульс для дальнейшего роста по отношению к доллару США.

По словам аналитика, американские рынки в среду двигались вверх благодаря позитивному новостному фону из Европы, а также публикации Бежевой книги ФРС - доклада об экономической ситуации в экономике страны. В докладе отмечается медленный рост экономики, в основном за счет улучшения ситуации в производстве, розничной торговле и нефинансовых услугах. Отмечается, что продажи во время праздников были лучше, чем в 2009 году. Ситуация на рынке недвижимости все еще оставляет желать лучшего, в то время как рынок труда продолжает медленно восстанавливаться.

Как сообщил Д.БЕЛОВ, акции банковского сектора США в среду показали наибольший рост, после того как аналитики повысили свои рекомендации по ним в связи с ростом кредитования и повышением дивидендов. Уверенный рост также демонстрировали акции энергетического сектора после публикации данных о запасах нефти в США. Согласно данным Министерства энергетики США, по состоянию на 6 января запасы снизились на 2,2 млн. барр., существенно превысив ожидавшееся снижение на 300 тыс. барр. На этом фоне котировки нефти выросли на 0,8%.

Опубликованные макроэкономические данные не оказали значительного влияния на рынок. Индекс импортных цен вырос на 1,1% в декабре, что на 0,1 пункта ниже ожиданий.