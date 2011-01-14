Приостановлена приватизация Одесской киностудии

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О приостановке приватизации пакета акций, принадлежащих государству в уставном фонде Закрытого акционерного общества “Одесская киностудия”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 354 народных депутата из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с принятым решением, временно, до принятия закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения условий для возобновления украинского киноискусства, приостановлена приватизация и запрещено внесение государством в уставные фонды хозяйственных обществ всех форм собственности пакета акций, принадлежащего государству в уставном фонде закрытого акционерного общества “Одесская киностудия”, а также передача его в залог.

Кабинету министров поручено обеспечить выполнение этого закона, и в трехмесячный срок со дня его опубликования разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения условий для возобновления украинского киноискусства".