В пятницу на рынке еврооблигаций наблюдалась повышенная активность

Благодаря устойчивому позитивному настроению на рынке украинских евробондов в течение всей недели пятница отличилась повышенной активностью и хорошими объемами сделок.

Об этом УНИАН сообщила специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Екатерина ШЕВЧЕНКО.

При этом, по словам эксперта, уровни котировок существенно не изменились, поскольку заказы на покупку и продажу оставались сбалансированными. «Украина-2020» торговалась в диапазоне 104,75/105,25 (7,06-6,99%). В корпоративных бумагах в фокусе были короткие выпуски – «Азовсталь-2011» на уровне 100/100,5 (8,81-4,2%), «ПриватБанк-2012» – 100,25/100,75 (7,74-7,24%), «Альфа-Банк-2012» – 103/104 (8,9-7,6%) и др.