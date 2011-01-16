Вето Президента прекратило спекуляции о снижении ликвидности рынка акций - эксперт

Вето Президента положило конец спекуляциям относительно риска существенного снижения ликвидности фондового рынка из-за возможности принудительного выкупа доли миноритариев.

Такое мнение содержится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

В перспективе, прогнозирует аналитик, ликвидность фондового рынка может быть даже повышена благодаря обязательному листингу публичных акционерных обществ.

Как считает А.ЛОЗОВОЙ, после вето Президента и предложенных поправок положение о вытеснении миноритариев будет изъято из окончательной версии Закона «Об акционерных обществах».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» (об усовершенствовании механизма деятельности акционерных обществ), которым предполагалось предоставить владельцам 95% акций акционерных обществ права требования выкупа акций миноритариев.

Ветированным законом, принятым Верховной Радой 22 декабря 2010 года, предполагалось также уточнение полномочий Наблюдательного совета общества, деятельности исполнительных органов, уточнение порядка приобретения акций общества по результатам приобретения контрольного пакета акций.