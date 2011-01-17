Фондовый рынок Польши начал неделю снижением

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 начал неделю торгов небольшим снижением.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, голубые фишки открылись на уровне 2.701,75 пункта, что 0,12% ниже закрытия прошлой недели.

В первые минуты торгов индекс вырвался в плюс, после чего снова провалился в минус и котировался в районе открытия.

Как сообщал УНИАН, WIG20 за прошлую неделю вырос на 1,1%.