Поддержку рынку акций оказал позитивный отчет банка JP Morgan Chase – эксперты

Поддержку рынку акций в пятницу, 14 января, оказал позитивный финансовый отчет банка JP Morgan Chase за четвертый квартал.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу закрылись преимущественно снижением на фоне слабых данных по рынку труда из США. А торги в Европе и США завершились со смешанной динамикой индексов под влиянием слабой макроэкономической статистики из этих регионов, а также новостей о повышении резервных требований к банкам в Китае.

Как отмечают аналитики, украинские рынки в пятницу закрылись снижением. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Укрнафта» (18.1 млн. грн.). По всем компаниям индексной корзины было зафиксировано снижение. Так, наибольшее падение показали акции Алчевского меткомбината (-3,52%), «Стирола» (-3.12%) и «Азовстали» (-2,28%).

По словам аналитиков, сегодня важной макроэкономической статистики не предвидится, а биржи США будут закрыты в связи праздником – Днем Мартина Лютера Кинга.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 14 января, снизился на 1,25% – до 1 023,60 пункта. Общий объем торгов составил 74 млн. 722 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,22% – до 2569,79 пункта. Общий объем торгов составил 249 млн. 936 тыс. грн., из них на срочном рынке – 74 млн. 694 тыс. грн.