Эксперт: на очереди - результативное размещение среднесрочных ОВГЗ

Рынок идет навстречу правительству, и результативное размещение среднесрочных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) может состояться уже на горизонте 2-3 недель.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, правительство на последнем аукционе смогло прервать «сухую серию» размещений ОВГЗ за счет продажи коротких бумаг. Ставки отсечения были установлены на уровне 7% для облигаций с погашением 13 июля 2011 года и 8% для облигаций с погашением 31 августа 2011 года.

При этом, обратил внимание аналитик, было заметно как общее снижение доходности заявок, так и увеличение спроса. Общий объем заявок составил 1,55 млрд. грн.

С.ФУРСА подчеркнул, что по-прежнему безрезультативными остаются попытки разместить среднесрочные облигации. В то же время, минимальный уровень доходности заявок по двухлетним бумагам составил 10,1%, что существенно ниже требований рынка в конце 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционе, который состоялся 11 января и стал первым в текущем году, привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 167,687 млн. грн.

От реализации облигаций со сроком погашения 13 июля 2011 года (срок обращения – 182 дня) и доходностью 7% годовых в бюджет удалось привлечь 72,47 млн. грн., со сроком погашения 31 августа 2011 года (срок обращения – 231 день) и доходностью 8% – 95,217 млн. грн.