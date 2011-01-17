Развитые фондовые рынки в пятницу показали неоднородные результаты – эксперт

Развитые фондовые рынки в пятницу, 14 января, закрылись с неоднородными результатами.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, европейский индекс DJ Stoxx 600 в пятницу потерял 0,1%. Американский индекс DJIA вырос на 0,5%, в то время как S&P 500 прибавил 0,7%.

Как подчеркнул аналитик, отчет JPMorgan Chase за четвертый квартал 2010 года порадовал рыночных игроков. Прибыль на акцию составила 1,12 доллара, что более чем на 12% выше ожиданий. Превысившие ожидания результаты спровоцировали ралли акций финансового сектора, которое определило рост американских индексов.

По словам Д.БЕЛОВА, опубликованные в пятницу макроэкономические данные оказались неоднородными. Промышленное производство в декабре выросло на 0,8%, что оказалось на 0,3 процентного пункта выше ожиданий. Индекс потребительских цен в декабре вырос на 0,5%, превысив ожидания на 0,1 пункта. Розничные продажи за исключением автомобилей и энергетической составляющей увеличились в декабре 0,4%, также превысив ожидания на 0,1 пункта. В то же время, общий показатель розничных продаж вырос на 0,6% против ожидаемых 0,8%. Предварительная статистика по индексу потребительских настроений в январе от Университета Мичигана зафиксировала его снижение на 1,8 пункта до 72,7 пункта, не оправдав рыночных ожиданий роста на 1 пункт.

Аналитик отметил, что порция негативных новостей поступила в пятницу из Китая. Очередное повышение ставок резервирования Народным банком Китая на 0,5 процентного пункта до 19% оказало негативное влияние на фондовые рынки, заставив акции устремиться вниз. Европейские рынки испытывали нисходящее давление от снижения суверенного рейтинга Греции ниже инвестиционного уровня: с BBB– до BB+. Прогноз для рейтинга негативный, что означает вероятность его дальнейшего снижения.

Как сообщил Д.БЕЛОВ, сегодня не ожидается публикации макроэкономических данных в США и корпоративной отчетности. Внешний фон на открытии украинского рынка сложился умеренно позитивный. В частности, хорошим новостной фон является для котировок «Азовстали», Алчевского металлургического комбината, ММК им. Ильича и Шахтоуправления «Покровское» в связи с сильным ростом экспортных цен на украинский прокат, а также скачком цен на коксующийся уголь в Австралии.