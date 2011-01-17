Украинские фондовые рынки закрыли прошлую неделю существенным спадом - эксперты

Украинские фондовые рынки закрыли прошедшую неделю существенным спадом.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, акции металлургических компаний на Украинской бирже в пятницу, 14 января, продолжили демонстрировать негативную ценовую динамику. Алчевский МК потерял 3,52%, «Азовсталь» - 2,48%, Ясиновский КХЗ - 2,48%), Енакиевский МЗ - 2,28%, Авдеевский КХЗ - 0,97%.

Аналитики отмечают, что существенно снизились в пятницу котировки «Укрсоцбанка» (-1,72%), генкомпаний («Центрэнерго» упала на 1,61%, «Захидэнерго» - на 1,582%) и «Укртелекома» (-1,33%). Остальные ликвидные бумаги завершили торги незначительными потерями в рамках одного процента.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 14 января, снизился на 1,25% – до 1 023,60 пункта. Общий объем торгов составил 74 млн. 722 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,22% – до 2569,79 пункта. Общий объем торгов составил 249 млн. 936 тыс. грн., из них на срочном рынке – 74 млн. 694 тыс. грн.