Чистые активы открытых ИСИ в декабре уменьшились на 3,2% - УАИБ

Стоимость чистых активов (СЧА) 29 открытых институтов совместного инвестирования (ИСИ) в декабре 2010 года уменьшились на 5,64 млн. грн. (3,21%) и составила 172,37 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ).

Как отметили в ассоциации, кардинальное отличие от показателей ноября было связано с чистым оттоком капитала в размере 12,39 млн. грн. При этом основной «вклад» в такие результаты снова сделал один фонд, на этот раз это был «Альтус-сбалансированный». Динамика же других открытых ИСИ была значительно более умеренной, а совокупное изменение СЧА и чистый отток капитала остальных 28 фондов составил соответственно "плюс" 5,41 млн. грн. и "минус" 0,92 млн. грн.

Таким образом, отмечают в УАИБ, чистые активы фондов в декабре сохранили темпы роста, обусловленные подъемом на фондовом рынке, что обеспечило положительную переоценку инвестиционных портфелей на фоне преимущественно незначительного оттока средств вкладчиков, вызванного, вероятно, продолжением фиксации прибыли.

Повышение СЧА в последний месяц 2010 г. показали 20 проанализированных ИСИ с совокупным приростом 6,70 млн. грн., дополнительно привлекли вложения инвесторов на сумму 2,54 млн. грн. 7 фондов.

Рост чистых активах открытых ИСИ в декабре наблюдался в таких фондах: «СЕБ Фонд сбалансированный» (+1,44 млн. грн., или 14,02%) - за счет дооценки активов в портфеле, вопреки чистому оттоку 0,18 млн. грн.; «Райффайзен денежный рынок» (+1,42 млн. грн., 17,55%) - в основном благодаря чистому притоку 1,31 млн. грн.; «СЕБ Фонд денежный рынок» (+1,10 млн. грн., 9,09%) - в том числе за счет увеличения количества сертификатов, проданных инвесторам, и, соответственно, чистого притока 0,96 млн. грн.; «АРТ Индексный» (+19,39%, 0,083 млн. грн) - практически в равной степени за счет доразмещения инвестиционных сертификатов (чистый приток - 0,047 млн. грн.) и переоценки портфеля.

Уменьшение чистых активов наблюдалось в таких ИСИ: «Альтус-сбалансированный» (-11,05 млн. грн, или 53,61%) – из-за чистого оттока 11,46 млн. грн., что последний раз наблюдалось и сопоставимо с показателями сентября и 3-го квартала для этого фонда;

«ОТП Классический» (-0,92 млн. грн, 1,68%) - вследствие оттока 1,29 млн. грн., что лишь незначительно уменьшило «достижения» фонда в ноябре (+43,98 млн. грн., +405,81% СЧА, +43,81 млн. грн. чистого притока).