Украинский фондовый рынок сегодня вырос
19:37, 17 января 2011Фондовый рынок
1
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 17 января, повысился на 0,72% – до 1 030,98 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 205 млн. 808 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 1,37% – до 2605,12 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 252 млн. 74 тыс. грн., из них на срочном рынке – 41 млн. 413 тыс. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter