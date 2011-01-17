Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 17 января, повысился на 0,72% – до 1 030,98 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 205 млн. 808 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 1,37% – до 2605,12 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 252 млн. 74 тыс. грн., из них на срочном рынке – 41 млн. 413 тыс. грн.