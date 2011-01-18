Эксперт прогнозирует рост спроса на ОВГЗ на сегодняшнем аукционе

На сегодняшнем аукционе можно ожидать рост спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его прогнозам, наиболее привлекательным инструментом может стать короткий выпуск 3-месячных облигаций. Результативным должно стать размещение двух коротких выпусков.

В то же время, считает С.ФУРСА, нет уверенности, что правительство сможет разместить среднесрочные облигации. Несмотря на снижение доходности на вторичном рынке, инвесторам может понадобиться несколько недель, чтобы снизить требования по доходности ниже 10%.

Как полагает аналитик, «изюминкой» аукциона является первичное размещение ОВГЗ с погашением в 2016 году, условиями которых предусмотрена возможность досрочного погашения по прошествии пяти купонных платежей. Таким образом, данная бумага должна оцениваться как аналог полуторагодовых ОВГЗ, подчеркнул С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины проводит 18 января 2011 года аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К размещению предложены бумаги с погашением: 27 апреля 2011 года (срок обращения 98 дней), 13 июля 2011 года (175 дней), 27 марта 2013 года (798 дней) и 13 июля 2016 года.