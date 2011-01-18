Украинские фондовые рынки начали неделю на волне оптимизма - эксперты

Украинские фондовые рынки начали текущую неделю на волне оптимизма.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В частности, отмечают аналитики, по итогам понедельника, 17 января, вырос индекс Украинской биржи. На траекторию роста вернулись горно-металлургические компании. Котировки Алчевского МК взлетели на 9,59%, подорожали акции «Азовстали» (+3,81%) и Енакиевского МЗ (+1,61%). На позитивной территории также завершились торги по бумагам Авдеевского КХЗ (+0,6%) и Ясиновского КХЗ (+0,37%). Существенно подорожали бумаги банковского сектора и «Центрэнерго». Среди остальных «голубых фишек» только «Укртелекому» (-0,06%) и «Захидэнерго» (-0,14%) не удалось закрыться на позитивной территории.

По информации аналитиков, на международных площадках в понедельник продолжили свой взлет акции Regal Petroleum (+9,65%). Незначительно подросли котировки JKX Oil & Gas (+0,35%), в то время как стоимость бумаг Cadogan Petroleum не изменилась. Также в Лондоне подорожали акции «MХП» (+0,56%), а бумаги Ferrexpo (-0,61%) существенно просели в цене. В Варшаве спросом у инвесторов пользовались акции «Aстарты» (+2,12%) и «Агротона» (AGT PW +1,09), в то время как «Кернел» (KER PW -0,25%) закончил торги на негативной территории.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 17 января, повысился на 0,72% – до 1 030,98 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 808 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,37% – до 2605,12 пункта. Общий объем торгов составил 252 млн. 74 тыс. грн., из них на срочном рынке – 41 млн. 413 тыс. грн.