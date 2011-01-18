Эксперты: внимание инвесторов сосредоточилось на встрече еврогруппы

Внимание инвесторов в понедельник, 17 января, было сосредоточено на встрече еврогруппы, на которой должны были обсуждаться дальнейшие меры борьбы с долговым кризисом в Еврозоне.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, важная макроэкономическая статистика вчера не выходила, а в США был выходной в связи с национальным праздником – Днем Мартина Лютера Кинга.

Как сообщают аналитики, торговая сессия в Европе в понедельник, 17 января, проходила в красной зоне в ожидании решений, принятых на встрече министров финансов Евросоюза. Кроме того, стало известно, что агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Греции до "ВВ+" с "ВВВ-". Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись преимущественно снижением на фоне пятничной новости о повышении резервных требований к банкам в Китае.

Аналитики отмечают, что украинские индексы 17 января закрылись ростом. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступил Алчевский меткомбинат (31,5 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины лидерами роста выступили Алчевский меткомбинат (+9,69%), «Азовсталь» (+3,81%) и «Укрсоцбанк» (+2,79%). Снижение было зафиксировано по акциям «Захидэнерго» (-0,14%) и «Укртелекома» (-0,06%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 17 января, повысился на 0,72% – до 1 030,98 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 808 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,37% – до 2605,12 пункта. Общий объем торгов составил 252 млн. 74 тыс. грн., из них на срочном рынке – 41 млн. 413 тыс. грн.