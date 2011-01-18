Украинский фондовый рынок сегодня снова показал рост

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 18 января, повысился на 1,56% – до 1 047,04 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 34 млн. 810 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 1,59% – до 2646,59 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 298 млн. грн., из них на срочном рынке – 63 млн. 541 тыс. грн.