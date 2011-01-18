ГКЦБФР зарегистрировала выпуск облигаций и проспект эмиссии "Проминвестбанка" на 1,5 млрд. грн.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала выпуск облигаций и проспект эмиссии облигаций "Проминвестбанка" серий А, В и С на общую сумму 1,5 млрд. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Андеррайтером выпуска выступает ООО «Тройка Диалог Украина».

Как отметили в пресс-службе, размещение бумаг будет открытым и впервые пройдет одновременно на двух биржах – ПФТС и Украинской бирже. 31 января 2011 года начнется размещение облигаций дебютной серии А номинальным объемом 500 млн. грн. Далее, 28 февраля, стартует размещение серии В аналогичного объема. Размещение последней из трех серий – С – намечено на 28 марта.

По информации пресс-службы банка, облигации серий А и С имеют похожие параметры: 3-летний срок обращения с годовыми офертами, купонная ставка для них установлена на уровне 13% годовых. Серия В будет обращаться 2 года без права предъявления к досрочному выкупу, при этом для облигаций данной серии установлена купонная ставка в размере 14% годовых.

Международное агентство Moody’s Investors Service присвоило выпуску облигаций ПАО "Проминвестбанк" рейтинг Аa1.ua по национальной шкале.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" («Проминвестбанк») создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2010 года составили 28,914 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 27,147 млрд. грн., обязательства – 24,059 млрд. грн., уставный капитал - 5,299 млрд. грн., собственный капитал – 4,855 млрд. грн.

"Проминвестбанк" в январе-сентябре 2010 года получил убыток в 593,099 млн. грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка".