Группа Geo-Alliance предложила Regal Petroleum провести обратное поглощение

Украинская нефтегазовая группа Geo-Alliance предложила компании Regal Petroleum провести обратное поглощение (сделка, при которой акционеры непубличной компании приобретают контроль над публичной, а та, в свою очередь, – активы частной – УНИАН).

Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании Dragon Capital.

В соответствии с предложением Geo-Alliance, созданная после поглощения компания останется в листинге альтернативной площадки Лондонской фондовой биржи. Новая компания, в которой группе Geo-Alliance будет принадлежать до 70% акций, также предоставит акционерам Regal Petroleum опцион на продажу в течение трех месяцев после приобретения их доли по 25 пенсов за акцию. Как отмечают в Dragon Capital, это на 4% больше, чем в ранее озвученном предложении еще одной заинтересованной в покупке Regal Petroleum компании – Energees Management Ltd.

По мнению старшего аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Дениса САКВЫ, альтернативное предложение группы Geo-Alliance является более предпочтительным для акционеров Regal Petroleum благодаря возможности выбора между продажей своей доли за наличные средства или вхождения в число акционеров новой компании. Как отмечает Д.САКВА, более высокая производительность новой компании также обусловит снижение административных затрат на единицу добытых углеводородов.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года компания Energees Management Limited, являющаяся 100% дочерней компанией Energees Investments Limited – главной холдинговой компании группы компаний Smart Holding («Смарт-холдинг», Киев), опубликовала на Лондонской фондовой бирже официальное предложение о покупке британской нефтегазовой компании с активами в Украине Regal Petroleum plc за 77 млн. фунтов (121,5 млн. долл.) из расчета совокупного акционерного капитала компании. В сообщении компании отмечалось, что Energees Investments Limited предлагает выкупить акции по цене 24 пенса.

Справка УНИАН. Основными нефтегазовыми активами Regal Petroleum являются Мехедивско-Голотовщинское и Свиридовское газоконденсатные месторождения (оба – Полтавская обл.). В 2009 году компания сократила чистый убыток в 5,2 раза – до 9,82 млн. долл., увеличив доходы на 73,6% – до 19,87 млн. долл. Regal Petroleum из-за проблем с регулятивными органами приостановила добычу углеводородов в Украине.

Geo-Alliance – частная компания, владеющая 16 месторождениями нефти и газа в Украине.

В первом полугодии 2010 года доходы компании составили 15 млн. евро, а чистая прибыль – 7,6 млн. евро. Маржа EBITDA составила 70%. В 2009 году компания заработала чистыми 13 млн. евро при доходе 29,7 млн. евро. Маржа EBITDA составила 67%.