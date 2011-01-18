Украинские еврооблигации сегодня показали хорошие результаты – эксперт

Украинские еврооблигации сегодня показали хорошие результаты на торгах на фоне позитива с мировых площадок.

Об этом сообщил УНИАН специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Армен БАГИРЯН.

По его информации, «Украина-2020» сегодня поднялась на 0,5 пункта и котировалась на уровне 105/106 (около 7%). «Нафтогаз Украины» (справедливый спрос 7-6,9%) также торговался высоко и по состоянию на 16:00 по киевскому времени котировался на уровне 110/111 (7,6-7,3%). «На фоне спроса на суверенные облигации корпоративный сектор также показал рост котировок», – отметил А.БАГИРЯН.

По его словам, ликвидные компании также пользовались спросом. Так, "Метинвест" и "Мироновский хлебопродукт" (МХП) торгуются выше, чем вчера, а ДТЭК пользовался сегодня самым большим спросом. По состоянию на 16:00 они котировались на уровне 105/106 (8,1-7,8%), 108/109 (8-7,75%) и 107/108 (8,3-8%) соответственно. Кроме того, по словам А.БАГИРЯНА, наблюдался повышенный спрос на менее ликвидные бумаги, вызванный интересом инвесторов к более рискованным бумагам.