Эксперты: сезон отчетности пока радует инвесторов

Стартовавший недавно сезон отчетности пока радует инвесторов мировых рынков акций.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

Аналитики выделяют среди макроэкономических новостей прошлой недели прежде всего публикацию Бежевой книги ФРС - доклада об экономической ситуации в США. В докладе отмечается медленный рост экономики, в основном за счет улучшения ситуации в производстве, розничной торговле и нефинансовых услугах. Отмечается, что продажи во время праздников были лучше, чем в 2009 году. Ситуация на рынке недвижимости все еще оставляет желать лучшего, в то время как рынок труда продолжает медленно восстанавливаться.

Аналитики подчеркивают, что росту фондовых рынков на прошлой неделе способствовало и некоторое снижение напряженности ситуации с долговыми проблемами стран Евросоюза, прежде всего группы PIGS. С одной стороны, участники рынка услышали заверения азиатских стран, выражающих готовность поддержать страны ЕС путем выкупа их долгов. С другой стороны, рынок благосклонно отнесся к новому долгу Испании, Италии и Португалии.

Как отмечают аналитики, аукцион по продаже суверенных облигаций Португалия провела достаточно успешно. Страна получила 0,6 млрд. евро от продажи облигаций с погашением в 2020 году. Кроме того, Португалия реализовала облигации с погашением в 2014 году на сумму 650 млн. евро. Таким образом, Португалия подтвердила способность занимать средства на рынке капитала, собрав в совокупности 1,25 млрд. евро, что является верхним порогом оценки суммы реализованных облигаций. Испания продала 5-летние облигации на 3 млрд. евро. Италия, в свою очередь, получила от инвесторов 6 млрд. евро, разместив облигации с погашением в 2015 и 2026 году.

По словам аналитиков, в течение прошедшей недели на мировых рынках сохранялся позитивный настрой. Индекс DJIA за неделю прибавил 0,9%, широкий индекс S&P 500 вырос на 1,7%. Индекс ожидаемой волатильности снизился до уровня 15,5%, что указывает на уверенность участников рынка в продолжении роста.