Кабмин поручил Ярошенко осуществлять внешние заимствования в 2011 году

Кабинет министров поручил министру финансов Федору ЯРОШЕНКО осуществлять государственные внешние заимствования в рамках, определенных Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2011 год”, и заключать соответствующие договоры.

Соответствующее распоряжение №28 от 19 января размещено на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, объем заимствований, предусмотренный госбюджетом Украины на 2011 год, определен на уровне 91,596 млрд. грн.

Согласно документу, внутренние заимствования Украины планируются на уровне 48,587 млрд. грн., которые планируется привлечь за счет выпуска ОВГЗ.

Объем внешних заимствований прогнозируется на уровне 43,008 млрд. грн., в т.ч. для прямого финансирования бюджета 39,750 млрд. грн. Выпуск облигаций внешнего госзайма в 2011 году прогнозируется на уровне 35,775 млрд. грн., заем Международного банка реконструкции и развития – 3,975 млрд. грн.