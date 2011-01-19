Минфин на вчера привлек в бюджет 0,747 млрд. грн. от продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины на вчерашнем аукционе привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 747,1 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, от реализации облигаций со сроком погашения 27 апреля 2011 года (срок обращения 98 дней) и доходностью 5,5% годовых в бюджет удалось привлечь 270,99 млн. грн.; 13 июля 2011 года (175 дней) и доходностью 6,75%, - 242,163 млн. грн.; 27 марта 2013 года (798 дней) и доходностью 10% - 33,926 млн. грн; 13 июля 2016 года (2002 дня) и доходностью 9,5% - 200 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, согласно государственному бюджету в 2011 году правительство планирует выпустить ОВГЗ на 48,59 млрд. грн. без учета их выпуска по программам капитализации НАК «Нафтогаз Украины», национализированных банков и финансирования Аграрного фонда.

По результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.

В 2010 году объем операций по приобретению ОВГЗ в портфеле Нацбанка составлял 27,6 млрд. грн. (в декабре – почти 1 млрд. грн.) , по их продаже – 7,4 млрд. грн. (в декабре – 2,1 млрд. грн.).