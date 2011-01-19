Украинские фондовые рынки во вторник продолжили рост - эксперты

Украинские фондовые рынки во вторник, 18 января, продолжили свой рост.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, по итогам сессии во вторник наилучшие результаты на Украинской бирже продемонстрировали представители банковского сектора. Акции «Укрсоцбанка» взлетели в цене на 8,28%, существенно подросли и котировки Райффайзен Банк Аваля (+3,66%). Среди лидеров роста вновь оказались бумаги компании «Центрэнерго» (+2,79%). Позитивную динамику продемонстрировал и другой игрок энергорынка - «Захидэнерго» (+1,44%).

По словам аналитиков, оптимистичные настроения сохранились также в отношении компаний горно-металлургического сектора. Алчевский меткомбинат во вторник прибавил 2,50%, «Азовсталь» - 2,15%, Eнакиевский метзавод - 1,99%, Aвдеевский КХЗ - 1,34%, Ясиновский КХЗ - 0,54%. В красной зоне закончили торги лишь «Укрнафта» (-0,72) и «Укртелеком» (-0,53%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 18 января, повысился на 1,56% – до 1 047,04 пункта. Общий объем торгов составил 34 млн. 810 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,59% – до 2646,59 пункта. Общий объем торгов составил 298 млн. грн., из них на срочном рынке – 63 млн. 541 тыс. грн.