Эксперты: украинские акции на мировых биржах вчера выросли

Украинские акции на мировых фондовых биржах во вторник, 18 января, продемонстрировали рост.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что на международных площадках во вторник уверенный рост наблюдался по бумагам JKX Oil & Gas (+1,48%), тогда как стоимость акций Regal Petroleum и Cadogan Petroleum не изменилась. Внимание инвесторов было приковано к Ferrexpo (+3,85%) и «МХП» (+1,66%).

По информации аналитиков, в Варшаве подорожали акции компаний агропромышленного сектора. «Невероятный» рост продемонстрировал «Агротон» (+9,08%). При этом повышение котировок «Астарты» (+0,99%) и «Кернела» (+0,25%) было более умеренным.