Торги в Европе прошли на положительной территории - эксперты

Торги в Европе во вторник, 18 января, проходили на положительной территории на фоне обещаний министров финансов увеличить фонд стабилизации ЕС.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, биржи США во вторник открылись со смешанной динамикой индексов. Негативное влияние на рынок оказал финансовый отчет за IV квартал американского банка Citigroup Inc., который оказался хуже прогнозов аналитиков. Кроме того, сильное падение было зафиксировано по акциям Apple в связи с тем, что глава компании Стив ДЖОБС ушел в бессрочный отпуск по состоянию здоровья. Фондовые биржи Азии показали смешанную динамику, лидерами роста выступили компании технологического сектора на фоне ожидающегося повышения цены на карты памяти DRAM.

Аналитики отмечают, что украинские индексы во вторник закрылись ростом. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступил Алчевский меткомбинат (27.5 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины лидером роста выступил банковский сектор. Акции «Укрсоцбанка» подорожали на 8,28%, «Райффайзен Банка Аваль» – на 3,66%. Снижение было зафиксировано только по «Укрнафте» (-0,72%) и «Укртелекому» (-0,53%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 18 января, повысился на 1,56% – до 1 047,04 пункта. Общий объем торгов составил 34 млн. 810 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,59% – до 2646,59 пункта. Общий объем торгов составил 298 млн. грн., из них на срочном рынке – 63 млн. 541 тыс. грн.