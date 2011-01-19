Новости компаний во вторник смогли приободрить «быков» - эксперт

Новости компаний и результаты отчетности во вторник, 17 января, смогли приободрить «быков», несмотря на некоторые разочарования.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что банк Citigroup в четвертом квартале 2010 года получил прибыль на акцию в размере 0,04 доллара, что на 48% ниже ожидаемого значения. Акции самолетостроительного гиганта Boeing выросли на 3,4% после новости о том, что запуск в производство нового самолета 787 Dreamliner переносится с первого на третий квартал 2011 года. Это придало сомнительный оптимизм инвесторам, которые полагали, что запуск может быть отложен на гораздо более долгий срок. Возможно, более подробная информация о планах компании станет известна 26 января, когда Boeing будет отчитываться о финансовых результатах за четвертый квартал 2010 года.

По словам Д.БЕЛОВА, компании ИТ-сектора также порадовали рынки. Western Digital получила 0,96 доллара прибыли на акцию во втором квартале 2011 финансового года (финансовый год не совпадает с календарным), что превысило консенсус-прогноз на 62%. Прибыль IBM в четвертом квартале 2010 года составила 4,18 доллара на акцию, что также превысило ожидаемое значение на 2,5%.

Как считает аналитик, наибольшее волнение инвесторов и трейдеров вызывала отчетность Apple. Компания смогла превысить даже наиболее смелые ожидания. Прибыль на акцию в первом квартале 2011 финансового года составила 6,43, превысив среднее ожидаемое значение на внушительные 19%.

Д.БЕЛОВ добавил, что новая порция макростатистических данных во вторник также позитивно повлияла на рынки. Индекс производственной активности в округе Нью-Йорк в январе составил 11,92 пункта, что на 0,6 пункта меньше ожиданий, однако более чем на 2 пункта выше декабрьского значения.

Аналитик сообщил, что во вторник фондовые рынки продолжили рост. Европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 прибавил 0,9%. Американский индекс S&P 500 вырос на 0,1%, в то время как DJIA увеличился на 0,4%.