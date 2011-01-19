Альфа-Банк завершил деноминацию своих акций

Альфа-Банк (Киев) завершил деноминацию своих акций. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Как сообщалось, акционеры Альфа-Банка на общем собрании 29 октября 2010 года приняли решение увеличить номинал акции с 1 гривни до 4,237 тыс гривень.

В результате проведенной деноминации и обмена акций украинского банка старой номинальной стоимости на акции новой номинальной стоимости, их количество в собственности ОАО «Альфа-Банк» (Россия) сократилось с 739 432 766 штук до 174 518 штук, при этом его доля в капитале осталась на уровне 19,8986%.

Количество акций у АВН Ukraine Limited сократилось с 2 976 560 292 штук до 702 516 штук, доля в капитале осталась на уровне 80,1013%.

По состоянию на 19 января 2011 года акции зачислены на счета акционеров.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

На 1 октября 2010 года активы банка составили 27,142 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,938 млрд. грн., обязательства – 24,041 млрд. грн., капитал банка – 3,716 млрд. грн., собственный капитал – 3,102 млрд. грн.

В январе-сентябре 2010 года «Альфа-Банк» получил 0,775 млн. грн. прибыли против 140 млн. грн. убытка годом ранее.