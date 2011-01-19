Объемы размещения ОВГЗ существенно выросли - эксперт

Объемы размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) существенно выросли на последнем аукционе.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он отметил, что наибольшие объемы размещения были зафиксированы по коротким бумагам. Знаковым стало результативное размещение среднесрочных бумаг с доходностью 10%. «Объем размещения был незначительным и составил всего 30 млн. грн., но ключевым является сам факт достижения ориентира правительства, и можно ожидать роста объемов привлечения по данным облигациям уже на нескольких следующих аукционах», - подчеркнул аналитик.

По словам С.ФУРСЫ, размещение нового вида ОВГЗ, предусматривающих оферту, прошло удачно. Облигации оценивались, исходя из срока до первой оферты, и доходность составила 9,5%.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционе 18 января привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 747,1 млн. грн.

От реализации облигаций со сроком погашения 27 апреля 2011 года (срок обращения 98 дней) и доходностью 5,5% годовых в бюджет удалось привлечь 270,99 млн. грн.; 13 июля 2011 года (175 дней) и доходностью 6,75%, - 242,163 млн. грн.; 27 марта 2013 года (798 дней) и доходностью 10% - 33,926 млн. грн; 13 июля 2016 года (2002 дня) и доходностью 9,5% - 200 млн. грн.