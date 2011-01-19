Эксперт: торги на Украинской бирже прошли с повышенной волатильностью

Торги на Украинской бирже в среду, 19 января, проходили с повышенной волатильностью на фоне противоречивых настроений на зарубежных площадках.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее словам, падение большинства ликвидных бумаг на УБ составило 1-3%, однако индекс биржи продемонстрировал более скромное снижение за счет роста бумаг «Центрэнерго» (+2,47%). После открытия «гэпом» вверх индекс УБ практически сразу же изменил траекторию своего движения на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. На европейских рынках продавцы постепенно занимали лидирующее положение, а фьючерсы на американские индексы переместились в красную зону.

Как отметила аналитик, во второй половине сессии оптимистично настроенные участники отечественных торгов вновь предприняли попытку поднять рынок. Несмотря на перекупленность практически всех бумаг и давно назревающую коррекцию, желание инвесторов играть на повышение остается довольно сильным. Игроки продолжают выбирать бумаги отдельных эмитентов, отыгрывая по ним любые новости и слухи. В среду в центре внимания торговцев оказались акции «Центрэнерго», Стахановского ВЗ, а также угледобывающих предприятий. В то же время, большинство ликвидных бумаг в течение всего дня демонстрировали негативную динамику.

Я.ЛАВРИК добавила, что после обеда была опубликована статистика по рынку недвижимости США, которая оказалась неоднозначной. Число новых строительств неожиданно упало в декабре на 4,3%. В то же время, число разрешений на строительство оказалось выше прогнозов аналитиков. Опубликованные финансовые отчеты американских компаний в большей степени разочаровали инвесторов. В результате американские площадки открылись снижением индексов, что не оставило отечественным покупателям шансов на победу по итогам среды.

По информации аналитика, безусловным лидером торгов на УБ стали акции шахты «Красноармейская – Западная №1» (+7,84%), поддержку которым оказывает ожидаемое повышение цен уголь на мировых рынках на фоне наводнения в Австралии. Рост показали также бумаги шахты «Комсомолец Донбасса» (+0,82%). Повышенным спросом у игроков в среду пользовались акции «Центрэнерго», которые по итогам дня поднялись 2,47%.

Я.ЛАВРИК отметила, что бумаги «Укрнафты» в течение дня торговались с понижением, однако под конец дня вышли в плюс и продемонстрировали рост на 0,41%. На фоне сообщения о приостановлении подписания мирового соглашения между Брянским машзаводом и ФГИУ акции «Лугансктепловоза» обвалились на 6,84%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 19 января, вырос на 0,43% – до 1 051,55 пункта. Общий объем торгов составил 75 млн. 934 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,48% – до 2633,90 пункта. Общий объем торгов составил 305 млн. 700 тыс. грн., из них на срочном рынке – 52 млн. грн.