Фондовый рынок Польши сегодня продолжил снижение

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 на открытии торгов в четверг просел еще на 0,7% после падения на 1,3% в среду.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, голубые фишки после открытия начали отрабатывать потери, но к 9:30 снова упали на 0,6%.

Индекс котировался в районе 2,740 тыс. пунктов.

В начале торгов подешевели бумаги 13 компаний главного индекса против 6 подорожавших.

Лидерами падения стали акции строительного GTC, топливного Lotos и компании по добыче меди KGHM, которые подешевели на 1,6%, 1,4% и 1,1%.

Как сообщал УНИАН, WIG20 в начале вчерашних торгов впервые с июня 2008 года пробил уровень 2,8 тыс. пунктов. Днем ранее голубые фишки подорожали на 2,7%.