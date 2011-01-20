Компания Dragon Capital стала членом Варшавской фондовой биржи

Инвестиционная компания Dragon Capital получила доступ к торговле акциями из основного листинга Варшавской фондовой биржи (WSE).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Соответствующую лицензию получила входящая в группу компания Dragon Capital (Cyprus) Limited. Как отметили в компании, ранее Dragon Capital торговала на WSE через местных брокеров, теперь торги на этом рынке будут осуществляться напрямую.

«Уже несколько лет мы обеспечиваем аналитическое покрытие по размещенным в Варшаве компаниям с активами в Украине, в частности "Астарте" и Kernel. В ближайшее время планируем расширить покрытие на компании "Агротон" и "Милкиленд", которые вышли на WSE в 2010 г.», - отметил директор, начальник отдела местных торговых операций ИК Dragon Capital Дмитрий ТАРАБАКИН.

Кроме того, по его словам, в этом году Dragon Capital планирует провести IPO нескольких украинских компаний. «Скорее всего, это будут размещения на Варшавской или Лондонской фондовых биржах», - отметил он.

Справка УНИАН. Dragon Capital предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Dragon Capital осуществляет брокерские операции с акциями и долговыми инструментами, сопровождение сделок по слияниям и поглощениям, прямые инвестиции и управление активами. Собственником компании, основанной в 2000 г., является ее менеджмент, миноритарным пакетом акций владеет инвестиционный банк Goldman Sachs.

Варшавская фондовая биржа – крупнейшая фондовая биржа в Центральной и Восточной Европе по показателям объема торгов и рыночной капитализации.