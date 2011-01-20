Украинские рынки акций на фоне негатива из-за рубежа показали смешанную динамику - эксперты

Украинские рынки акций в среду, 19 января, на фоне негатива из-за рубежа закрылись со смешанной динамикой.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, в среду лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Укрнафта» (25,6 млн. грн.). Наибольшей коррекции подверглись акции металлургов, а также банковского сектора. Лучше рынка торговались акции «Центрэнерго» (+2,47%) и Стахановского вагоностроительного завода (+1,05%).

Как отмечают аналитики, фондовые биржи Азии в среду закрылись ростом на фоне сильной корпоративной отчетности за четвертый квартал из США. Торговая сессия в Европе и США проходила с понижением ведущих индексов. На ход торгов негативно повлияла статистика из США. Так, число начатых строительств домов в декабре снизилось до 529 тыс. единиц против прогноза в 550 тыс. Кроме того, финансовые отчеты за IV квартал от Goldman Sachs, Northern Trust и State Street разочаровали инвесторов. Но улучшение квартальных результатов показали такие банки, как Wells Fargo и Bank of New York Mellon.

По словам аналитиков, сегодня публикуются данные по ВВП и инфляции в Китае, а также по индексу производственных цен в Германии за декабрь. В ходе американской сессии выйдут данные о заявках на пособия по безработице в США, продажи на вторичном рынке недвижимости за декабрь и индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии за январь.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 19 января, вырос на 0,43% – до 1051,55 пункта. Общий объем торгов составил 75 млн. 934 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,48% – до 2633,90 пункта. Общий объем торгов составил 305 млн. 700 тыс. грн., из них на срочном рынке – 52 млн. грн.