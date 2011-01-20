На фондовом рынке наблюдалась коррекция по большинству «голубых фишек» - эксперты

В среду, 19 января, на украинском фондовом рынке наблюдалась коррекция по большинству «голубых фишек».

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, инвесторы фиксировали прибыль по лидерам роста предыдущей торговой сессии. Среди компаний финансового сектора, просели акции «Укрсоцбанка» (-3,25%) и «Райффайзен Банка Аваль» (-1,18%).

Как отмечают аналитики, существенное снижение котировок продемонстрировали горно-металлургические компании. Алчевский меткомбинат потерул 3,25%, 1,54%, Енакиевский метзавод - 1,52%, Ясиновский КХЗ - 0,72%, Aвдеевский КХЗ - 0,60%.

По информации аналитиков, лучше рынка в среду выглядели акции «Центрэнерго» (+2,47%) и «Укрнафты» (+0,41%), что позволило им закрыться на позитивной территории. По остальным ликвидным бумагам торги закончились незначительным снижением котировок в рамках одного процента.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 19 января, вырос на 0,43% – до 1051,55 пункта. Общий объем торгов составил 75 млн. 934 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,48% – до 2633,90 пункта. Общий объем торгов составил 305 млн. 700 тыс. грн., из них на срочном рынке – 52 млн. грн.