Эксперт: мировые фондовые рынки в среду испытали снижение индексов

Мировые фондовые рынки в среду, 19 января, испытали снижение индексов.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По информации аналитика, европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 снизился на 1,4%. Американский индекс S&P 500 потерял 1%, в то время как DJIA утратил 0,1%.

Как подчеркнул аналитик, опубликованные в среду макростатистические данные из США оказались неоднородными. Количество новых заложенных фундаментов в декабре снизилось на 24 тыс. до 529 тыс. В то же время количество выданных на строительство разрешений вопреки ожидаемому снижению выросло на 91 тыс. до 635 тыс.

Д.БЕЛОВ отметил, что сегодня утром в четверг был опубликован ряд статистических данных в Китае за декабрь и четвертый квартал 2010 года. Реальный ВВП страны в четвертом квартале вырос на 9,8% в годовом выражении, опередив ожидания на 4 процентных пункта и предыдущее значение на 2 пункта. Промышленное производство в Поднебесной в декабре выросло на 13,5% г/г, что предполагает рост на 0,2 пункта м/м. Розничные продажи прибавили 19,1% г/г в декабре, ускорив рост на 0,4 пункта по сравнению с ноябрем. Оптимистические результаты обвалили азиатские рынки, поскольку участники торгов ожидают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в связи с продолжающимся активным ростом экономики.

По словам аналитика, негатив на рынки привнес отчет Goldman Sachs. Прибыль на акцию в четвертом квартале 2010 года составила 3,79 доллара, практически полностью совпав с ожиданиями, однако снизилась на 54% г/г в связи с «тяжелыми рыночными и экономическими условиями, а также низкой торговой активностью». При этом прибыль Bank of New York Mellon в четвертом квартале превысила ожидания на 4%, в то время как результаты работы Wells Fargo были на 3% ниже ожидаемых значений. Хорошая отчетность eBay Inc, превысившая ожидания на 10%, не смогла изменить ход торгов на рынке.