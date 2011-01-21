КГГА определилась, какое коммунальное имущество продаст за 2 года

Киевская городская государственная администрация подготовила и передала на рассмотрение депутатов Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности проект Программы приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2011-2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя горгосадминистрации Александра ПУЗАНОВА.

«Мы предлагаем выставить на продажу те объекты, о которых есть достоверные сведения, что они не были приватизированы раньше, там не находятся учреждения и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города, они не используются медицинскими учреждениями или органами общественного правопорядка», - заверил А.ПУЗАНОВ.

Среди основных приоритетов Программы он назвал: увеличение поступлений в бюджет Киева от приватизации, повышение конкурентноспособности и прозрачности процедур отчуждения имущества, продажа мелких и малоликвидных пакетов акций, убыточных и малодоходных предприятий, объектов незавершенного строительства, а также привлечение покупателей, заинтересованных в долгосрочном развитии предприятий.

По словам А.ПУЗАНОВА, при подготовке проекта Программы были исправлены недостатки прошлых лет, служившие объектом критики общественности. В отличие от предыдущей Программы приватизации, в проект новой Программы не вошли объекты историко-культурного наследия, недвижимость и имущественные комплексы, находящиеся в использовании коммунальных предприятий.

Как заявил заместитель председателя КГГА, существенной чертой проекта Программы является продажа объектов приватизации преимущественно путем проведения аукционов, что позволит значительно увеличить поступления средств в городской бюджет. Предусматривается конкурсный отбор лиц, которые будут уполномочены на проведение аукционов по продаже коммунального имущества.

Проект Программы включает три списка: во-первых, перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации; во-вторых, перечень хозяйственных обществ, пакеты акций и доли которых принадлежат территориальной общине Киева и подлежат продаже. И в-третьих - на утверждение депутатов отдельно предлагается перечень хозяйственных обществ, которые не подлежат приватизации. Среди них такие важные для функционирования столицы предприятия, как АО «Компания “Киевэнергохолдинг», ОАО ХК «Киевгорстрой», ОАО «АК «Киевводоканал», ОАО «Киевгаз», ОАО «Хлеб Киева» и др.

«Мы четкое понимаем, что объекты, имеющие для города стратегическое значение, не могут быть приватизированы», – подчеркнул А.ПУЗАНОВ.

В конце прошлого года в коммунальную собственность города были включены объекты, которые находились в собственности ликвидированных районных советов. Сейчас идет проработка предложений районных в городе Киеве государственных администраций относительно перечня объектов приватизации на предмет возможности их включения в Программу приватизации.

Программа приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2011-2012 гг. вступит в силу после ее утверждения депутатами Киевского городского совета.