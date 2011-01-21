Угроза потери собственника потянет вниз акции "Лугансктепловоза" - эксперты

Угроза потери стратегического собственника будет тянуть цену акций "Лугансктепловоза" вниз в краткосрочной перспективе.

Так прокомментировали УНИАН информацию об обжаловании Генпрокуратурой судебных решений, подтвердивших законность приватизации "Лугансктепловоза", аналитики инвестиционной компании Foyil Securities.

По словам аналитиков, "Лугансктепловоз" полностью зависит от заказов "Трансмашхолдинга" (ТМХ), поэтому угроза потери стратегического собственника и инвестора будет тянуть цену акций вниз в краткосрочной перспективе, пока конфликт полностью не разрешится. "Мы не думаем, что цена упадет ниже трех гривен, поскольку это было средним уровнем, когда вопрос собственности был все еще под вопросом", - отметили в компании. В Foyil Securities также считают, что, исходя из позиции "Трансмашхолдинга", он не будет отзывать свои заказы на 2011 г., поэтому производство «Лугансктепловоза» не должно пострадать. "Наша целевая цена в 5,53 грн. для акций "Лугансктепловоза" полностью зависит от заказов TMХ, поэтому, если появятся свидетельства того, что TMХ приостанавливает свои заказы для предприятия на 2011 г., мы должны будем понизить целевую цену", - сообщили в Foyil Securities. При этом, по оценке аналитиков инвесткомпании, общая стоимость произведенной продукции составила более 1 млрд. грн., что в 2,3 раза больше, чем в 2009 г.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник, близкий к правительству, Генеральная прокуратура Украины направила кассационную жалобу на решение Киевского хозяйственного апелляционного суда, которым он удовлетворил апелляцию Фонда государственного имущества Украины и тем самым подтвердил законность приватизации 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Таким образом, по информации источника, на сегодня приостановлена передача госпакета акций «Лугансктепловоза» его покупателю - управляющей компании «Брянский машзавод».

Киевский хозяйственный апелляционный суд в декабре прошлого года удовлетворил апелляцию управляющей компании «Брянский машзавод», отменив решение Хозяйственного суда Киева, признавшего недействительным договор купли-продажи 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Решение Хозяйственного суда Киева было принято по иску Фонда госимущества от 8 октября 2010 г. относительно расторжения договора купли-продажи «Лугансктепловоза». Причиной для подачи иска послужила неуплата Брянским машзаводом заявленной им на приватизационном конкурсе суммы за госпакет акций «Лугансктепловоза».

Справка УНИАН. 15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».