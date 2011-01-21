Кабмин изучит решение суда об отмене распоряжения правительства Тимошенко – Азаров

Правительство изучит решение суда об отмене распоряжения правительства Юлии ТИМОШЕНКО относительно списка объектов приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Суд отменил решение предыдущего правительства по протесту Генеральной прокуратуры. Мы сейчас рассмотрим все материалы, связанные с судебным решением, и тогда уже будем принимать решение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, суд по инициативе Генеральной прокуратуры Украины признал незаконным распоряжение бывшего правительства относительно продажи 201 предприятия стратегических отраслей экономики.

В частности, Киевский апелляционный административный суд 19 января 2011 года удовлетворил иск ГПУ о признании незаконным распоряжение Кабинета министров от 3 марта 2008 года №1517-р "Об утверждении перечней хозяйственных обществ, подлежащих приватизации в 2009 году" (в части включения в перечень вышеупомянутых предприятий) и отменил постановление суда первой инстанции, которым в удовлетворении этого иска было отказано.

Как сообщалось, согласно распоряжению Кабмина от 3 марта 2008 года №1517-р, подлежали приватизации, в частности, ОАО "Росава", ОАО "Белоцерковский завод резиновых технических изделий", ОАО Артемовский машиностроительный завод "Победа труда", ОАО "Горловский машиностроительный завод", ОАО "Павлоградский завод "Стройдеталь", ОАО "Дебальцевский завод металлургического машиностроения", ОАО "Киевский завод реле и автоматики", ОАО "Киевский мотоциклетный завод", ОАО "Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов", ОАО "Купянский литейный завод", ОАО "Коломыйский завод сельскохозяйственных машин" и другие.