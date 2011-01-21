АМКУ разрешил Energees Management приобрести более 50% акций Regal Petroleum

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Energees Management Limited (Кипр), являющейся 100% дочерней компанией Energees Investments Limited – главной холдинговой компании группы компаний Smart Holding («Смарт-холдинг», Киев), на приобретение акций нефтегазовой компании Regal Petroleum Plc (Великобритания) с активами в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что такое приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года компания Energees Management Limited сделала предложение Regal Petroleum plc. о ее покупке за 121,5 млн. долл.

В ноябре 2010 года Regal Petroleum сообщила о приостановлении добычи углеводородов в Украине. Перед этим Окружной административный суд Киева возобновил действие приказа Министерства охраны окружающей природной среды Украины от 30 марта 2010 г. о приостановке действия лицензий компании Regal Petroleum plc. на разработку Мехедивско-Голотовщинского и Свиридовского газоконденсатных месторождений.

Справка УНИАН. Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания Regal Petroleum владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

Основными нефтегазовыми активами Regal являются Мехедовско-Голотовщинское (MEX) и Свиридовское (SV) газоконденсатные месторождения (Полтавская обл.).

В 2009 г. компания сократила чистый убыток в 5,2 раза – до 9,82 млн. долл., увеличив доходы на 73,6% – до 19,87 млн. долл.

Компания Energees Management Limited принадлежит Energees Investments Limited, которая в свою очередь контролируется холдинговой компанией Smart Holding Group («Смарт-холдинг»).