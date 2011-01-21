Moody's повысило рейтинги необеспеченной задолженности «Метинвеста»

Международное рейтинговое агентство Moody`s повысило рейтинги необеспеченной задолженности «Метинвеста» с уровня «В3» до «B2». Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства. Согласно сообщению, также Moody`s присвоило планируемому выпуску еврооблигаций компании ожидаемый рейтинг «(P)B2». Прогноз рейтингов - стабильный. Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter