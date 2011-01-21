Moody's повысило рейтинги необеспеченной задолженности «Метинвеста»

17:15, 21 января 2011
Фондовый рынок
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Международное рейтинговое агентство Moody`s повысило рейтинги необеспеченной задолженности «Метинвеста» с уровня «В3» до «B2».

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, также Moody`s присвоило планируемому выпуску еврооблигаций компании ожидаемый рейтинг «(P)B2».

Прогноз рейтингов - стабильный.

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

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