Fitch присвоило выпуску облигаций METINVEST B.V. ожидаемый рейтинг «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B» планируемому выпуску долларовых облигаций эмитента METINVEST B.V. со сроком погашения от семи до десяти лет. Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, рейтинг сдерживается суверенными рейтингами Украины ("B"/прогноз "Стабильный"/"B"). Ожидаемый рейтинг возвратности активов по облигациям находится на уровне "RR4".

Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации, и после подтверждения данных по объему и срокам обращения облигаций.

Поступления от выпуска планируется использовать для финансирования программы капитальных вложений Metinvest в течение следующих пяти лет (в том числе в недавно приобретенное ОАО Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича) и на общекорпоративные цели.

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.