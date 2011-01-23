Эксперт: позитивные новости помогли фондовым рынкам в росте

Позитивные новости об уровне деловых настроений в Германии и прибыли General Electric, которая превысила ожидания, помогли фондовым рынкам в росте.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, индекс Украинской биржи в пятницу, 21 января, открылся резким повышением котировок и сохранял восходящий тренд после незначительного снижения в первый торговый час. Акции «Лугансктепловоза» стали лидерами роста, увеличив стоимость на 5,7%. Северный ГОК также значительно вырос, прибавив по итогам сессии 5,1%.

Аналитик отметил, что за последнюю неделю индекс Украинской биржи вырос на 3%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 21 января, повысился на 0,65% – до 1 048,72 пункта. Общий объем торгов составил 800 млн. 535 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,40% – до 2644,70 пункта. Общий объем торгов составил 233 млн. 883 тыс. грн., из них на срочном рынке – 47 млн. 370 тыс. грн.