Мировая экономика по-прежнему полна противоречий

Украинский фондовый рынок в декабре прошлого года наконец-то ожил. В то время, когда мировые биржи росли в течение предыдущих месяцев, несмотря на проблемы самых слабых членов Евросоюза и местами не впечатляющие новости экономики США, наш рынок значительно отставал от мировых бирж. Однако в декабре он шел в ногу с зарубежными площадками, а иногда даже опережал их по темпам роста. Оптимистические настроения инвесторов сохранились и в 2011 году.

Как отмечают аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital, украинские фондовые рынки первую торговую сессию в новом году провели на подъеме. В частности, индекс Украинской биржи 5 января вырос на внушительные 2,02%, тогда как объем торгов составил скромные 140 млн. грн. Основой для роста индекса Украинской биржи послужило впечатляющее ралли по акциям горно-металлургического сектора. Так, Енакиевский метзавод прибавил значительные 8,58%, Aлчевский меткомбинат - 6,49%, «Азовсталь» - 6,15%, Ясиновский КХЗ - 2,03%, Aвдеевский КХЗ - 0,67%.

На глобальных рынках инвесторы также продолжили демонстрировать положительные эмоции. Так, по словам аналитиков компании Astrum Investment Management, позитивный настрой на ключевых фондовых площадках США перенесся в 2011 год. Индекс S&P 500 завершил первую неделю нового года на отметке 11674 пунктов, что на 0,7% выше предпраздничного уровня. Индекс DJIA составил 1271,5 пункта, что на 1% выше предпраздничных значений. Как считают аналитики, оптимизм поддерживался хорошими данными с рынка труда США. Согласно данным от компании ADP, в декабре количество занятых в экономике США увеличилось на 297 тыс. по сравнению с ожидаемым значением в 100 тыс. Уровень безработицы в США снизился с 9,8% в ноябре до 9,4% в декабре. Однако, по мнению аналитиков, безоблачную картину несколько омрачили официальные данные о количестве новых рабочих мест, противоречащие статистике ADP. В декабре в экономике США, за исключением сельского хозяйства, было создано 103 тыс. рабочих мест, в то время как консенсус-прогноз предполагал создание 150 тыс. мест.

«Бочка меда с ложкой дегтя» - так можно в целом охарактеризовать ситуацию на фондовых рынках, которая сложилась в последние месяцы прошлого года и перенеслась в год нынешний. То есть биржи растут, игроки верят в перспективы мировой экономики, однако ситуация остается далеко не безоблачной. В частности, проблемы еврозоны в новом году никуда не исчезли и получили свое продолжение. Хотя и здесь наконец-то появился некоторый повод для оптимизма.

Как отмечает аналитик компании Astrum Investment Management Денис Белов, 10 января на мировых фондовых биржах наблюдалась нисходящяя динамика. В этот день на рынке не было важных событий, которые привели бы к росту индексов. Европейские акции снижались на фоне разговоров о том, что Германия и Франция оказывают давление на Португалию для того, чтобы последняя приняла финансовую помощь. Тем не менее, евро незначительно укрепился по отношению к доллару на фоне слухов о том, что Япония планирует купить более 20% облигаций, которые должны быть выпущены в этом месяце Европейским фондом финансовой стабильности – специальной организацией, которая была создана ЕС для предоставления кредитов странам еврозоны.

Но уже 12 января на мировых фондовых рынках царили позитивные настроения, сообщает Д.Белов. По его мнению, «градус обеспокоенности относительно европейских долгов существенно понизился, хотя говорить об окончательном разрешении проблемы еще рано». Аукцион по продаже суверенных облигаций Португалия провела достаточно успешно. Страна получила 0,6 млрд. евро от продажи облигаций с погашением в 2020 году. Средняя доходность составила 6,72%, снизившись с 6,81% по результатам ноябрьского аукциона и не превысив психологический уровень в 7%. Спрос на эти облигации превышал предложение в 3,2 раза по сравнению с 2,1 раза в ноябре. Кроме того, Португалия реализовала облигации с погашением в 2014 году на сумму 650 млн. евро со средней доходностью 5,40%. Доходность выросла с 4,04% по сравнению с аукционом в октябре, а коэффициент превышения спроса над предложением снизился с 2,8 до 2,6.

Таким образом, подчеркивает Д.Белов, «Португалия подтвердила способность занимать средства на рынке капитала, собрав в совокупности 1,25 млрд. евро, что является верхним порогом оценки суммы реализованных облигаций. Однако этот аукцион можно считать лишь отсрочкой волнений инвесторов, поскольку более серьезную проверку страна должна будет пройти позднее - в апреле ей предстоит выплатить по внешним обязательствам 4,5 млрд. евро, а в июне - 5 млрд. евро».

Вслед за Португалией удачно разместили свои облигации Испания и Италия.

Как видим, проблемные страны Евросоюза смогли привлечь немалые средства от продажи своих бондов, на которые нашлось немало покупателей. Более того, круг желающих приобрести долг этих стран расширяется.

В частности, по словам начальника отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислава Стельмаха, комментарии вице-премьера РФ Александра Жукова дали инвесторам надежду на то, что Россия присоединится к Китаю и Японии в деле скупки европейских ГКО. А.Жуков заявил, что недавний успех испанских аукционов говорит о вере инвесторов в экономическое развитие страны.

В этом контексте следует вспомнить о Китае. Новости из этой страны в последнее время оказывают на мировые рынки акций влияние, пожалуй, не меньшее, чем из Европы и США.

Как отмечает В.Стельмах, игроки по-прежнему большое внимание уделяют данным из Китая, являющимся второй по размерам экономической системой в мире. Так, укрепление единой валюты против основных конкурентов в конце прошлой недели последовало за ралли на китайском фондовом рынке. Краткосрочные инвесторы предпочитали покупать рисковую валюту, несмотря на то, что дилеры говорят, что более сильный рост ограничивают спекуляции и что Китай может вернуться к ужесточению монетарной политики уже в течение ближайших недель. Если Центральный банк примет решение повышать базовую процентную ставку, это может помешать росту мировых фондовых рынков и отрицательно сказаться на динамике евро, «австралийца» и других чувствительных к риску валют, полагает эксперт.

Негативное влияние решений Центробанка Китая биржи уже ощутили несколько ранее. Д.Белов напоминает, что 14 января развитые фондовые рынки закрылись с неоднородными результатами. Порция негативных новостей поступила именно из Китая. Очередное повышение ставок резервирования Народным банком Китая на 0,5 процентного пункта - до 19% - оказало негативное влияние на фондовые рынки, заставив акции устремиться вниз.

Помимо этого, 14 января напомнило о себе еще одно «слабое звено» еврозоны. По словам Д.Белова, европейские рынки испытали нисходящее давление от снижения суверенного рейтинга Греции ниже инвестиционного уровня: с «BBB–» до «BB+». Прогноз для рейтинга негативный, что означает вероятность его дальнейшего снижения.

Греция в очередной раз показала, что Европа, вероятно, еще долго будет оставаться источником волнений для рынков всех континентов. И все меры, принимаемые в ЕС для решения проблем, пока выглядят неубедительными и только усиливают противоречия внутри Евросоюза.

По мнению В.Стельмаха, саммит министров финансов стран еврозоны в Брюсселе закончился практически безрезультатно. На фоне готовности стольких стран поучаствовать в спасении слабых звеньев еврозоны и успешных аукционов министры финансов не торопятся менять что-либо в стабилизационном фонде. Вместо этого они работают над большим пакетом реформ, который бы представил адекватный механизм борьбы с кризисными ситуациями. Однако сроки разработки данного пакета неизвестны.

Противоречивые новости из Китая и Европы, а также неоднозначные макроэкономические данные по США привели к повышенной волатильности на всех мировых рынках, в том числе и украинских. Так, прошлая неделя очень запомнилась именно чередой взлетов-падений фондовых индексов.

Помимо этого, две недели назад во всем мире стартовал сезон отчетности. Преимущественно хорошие результаты крупнейших компаний позитивно влияют на фондовые рынки и поддерживают рост индексов. Однако случаются и неприятные сюрпризы. Но это уже тема для отдельного разговора...

Владимир Оранский (УНИАН)