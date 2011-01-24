Основной вклад в рост индекса Украинской биржи внесли меткомпании и «Укртелеком» - эксперты

Основной вклад в рост индекса Украинской биржи в пятницу внесли меткомпании и «Укртелеком».

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, Aлчевский меткомбинат прибавил 3,78%, Eнакиевский метзавод - 2,57%, «Азовсталь» - 2,75%, «Укртелеком» - 1,62%. Существенно подорожали также акции банковского сектора («Укрсоцбанк» вырос на 3,03%, «Райффайзен банк Аваль» - на 1,49%) и «Центрэнерго» (+1,39%).

По словам аналитиков, единственной голубой фишкой, которой не удалось в пятницу закрыться на позитивной территории, оказалась «Укрнафта» (-0,09%). Остальные ликвидные бумаги подрожали в рамках одного процента.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые рынки 21 января продемонстрировали восходящую динамику. Индекс Украинской биржи по итогам сессии в этот день вырос на фоне умеренного объема торгов.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 21 января, повысился на 0,65% – до 1 048,72 пункта. Общий объем торгов составил 800 млн. 535 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,40% – до 2644,70 пункта. Общий объем торгов составил 233 млн. 883 тыс. грн., из них на срочном рынке – 47 млн. 370 тыс. грн.